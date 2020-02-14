Fenerbahçe puan kaybı yaşamak istemiyor

Eryaman Stadı'nda saat 20.000'de başlayacak mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Ok üstlenecek.

Ligde son 2 maçında önemli puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşılaşması ile yeniden galibiyet sevinci yaşamak istiyor. Başkent'ten kayıpsız dönerek moralli bir şekilde Galatasaray derbisine çıkmak isteyen Fenerbahçe, ateşli Ankaragücü taraftarı önünde sakinliği elden bırakmayıp kart görmemenin hesaplarını da yapıyor.

RODRIGUES SAKAT, 3 FUTBOLCU İSE SINIRDA

Sarı-lacivertli ekipte Ankaragücü maçının hazırlıkları sürerken Garry Rodrigues'ten kötü haber geldi. Dünkü antrenmanda sakatlanan ve sol bacak üst arka adale alt yapışma yerinde 2'nci derece kısmi yırtık tespit edilen Rodrigues, takımını önemli maçlar öncesinde yalnız bıraktı.

Öte yandan, sarı-lacivertli ekipte Vedat Muriç, Altay Bayındır ve Luiz Gustavo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 oyuncu kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

HASAN ALİ HAZIR DEĞİL

Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlığı atlatarak 68 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan GMG Kırklarelispor maçı ile sahalara dönen Hasan Ali Kaldırım, tam anlamıyla hazır hale gelemedi. Geri dönüş süreci uzun süren ve teknik heyetin temkinli yaklaştığı Hasan Ali Kaldırım, Ankaragücü maçında ilk 11'de görev almayacak. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray maçında ise ilk 11'de görev alması bekleniyor.

ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü maçında kadroda 1 zorunlu değişiklik yapacak. Sakatlığı bulunan Rodrigues'in yerine Deniz'e forma verecek olan Yanal'ın kaptan Emre Belözoğlu'nu ise yedek soyundurması bekleniyor.

İlk 11'de zorunlu olmadıkça değişiklik yapmayan Yanal'ın Ankaragücü maçına ise şu 11'le çıkması bekleniyor:

"Altay, Isla, Serdar, Jailson, Deniz, Gustavo, Ozan, Dirar, Tolga, Kruse, Vedat"

Diğer taraftan, sarı-lacivertli takım bugün hazırlıklarını tamamlayarak saat 16.30'da kalkacak uçakla Ankara'ya gidecek.

(DHA)

