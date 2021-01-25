Fenerbahçe rekor kırdı! Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: 3-0

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. 32 yaşındaki oyuncu, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasını tribünden takip etti.

ATTILA SZALAI İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı. Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'dan 4,5 yıllığına transfer edilen Macar stoper, ilk resmi maçını Hes Kablo Kayserispor'a karşı oynadı.

TOLGA CİĞERCİ, 7 MAÇ SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Tolga Ciğerci, ligde 7 maç sonra kadroda yer aldı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hes Kablo Kayserispor maçında Erol Bulut'tan forma bekledi. Tolga, son olarak ligde 12 Aralık 2020 tarihinde Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybedilen karşılaşmada kadroda yer almış ancak forma giymemişti.



FENERBAHÇE'DE BEŞ EKSİK

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Mesut Özil'in yanı sıra Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş kadroda yer almadı.

FENERBAHÇE BAŞLAR BAŞLAMAZ HÜCUMA KALKTI

Fenerbahçe maça hızlı başladı ve henüz ilk dakikada gole yaklaştı. Organize paslaşmaların ardından Enner Valencia, kaleyi görür görmez şutunu çekti. Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar, sert şutu kontrol etmeyi başardı.

Direkt ve hızlı hücumlarla Kayserispor kalesine atak yapmayı sürdüren Fenerbahçe, 7. dakikada Samatta ile yine kaleyi sert şuyla yokladı. Bu ataktan 5 dakika sonra ise bu kez Dimitris Pelkas şansını denedi. Caner Erkin'in gönderdiği ortada kalenin sağ çaprazında topla buluşan Pelkas, topu kontrol edip sert vurdu ancak Doğan Alemdar, bu topu da kurtarmayı başardı.

PELKAS'TAN ASİST, THIAM'DAN GOL

Fenerbahçe'nin üst üste atakları 20. dakikada sonuç verdi. Hızlı gelişen atakta Mbwana Samatta, Dimitris Pelkas, Mame Thiam arasındaki üçlü paslaşma sonucunda ceza alanında topla buluşan Mame Thiam, sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Doğan Alemdar'ın solundan uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı. Golde asisti Pelkas yaptı.

Fenerbahçe, golden sonra da topa hakim olmayı sürdürdü. Maçın ilk devresini yüzde 72 topa sahip olma oranıyla tamamlayan Fenerbahçe, Kayserispor kalesinde ataklarını sürdürdü. Kayserispor ise özellikle Henrique ile kontratak fırsatları aradı ancak bulamadı. İlk yarı boyunca ev sahibi taraf ataklarını sürdürse de farkı artırmayı başaramadı.

Fenerbahçe, devreye 1-0'lık üstünlükle gitti.

YİNE AYNI ÜÇLÜ! BU KEZ GOL SAMATTA

Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, ikinci yarıya Lennon ve Kanga'yı çıkarıp İlhan Parlak ve Nurettin Korkmaz'ı oyuna aldı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, 52. dakikada farkı ikiye çıkarmayı başardı. İlk goldekine benzer şekilde Pelkas, Thiam, Samatta arasındaki üçlü paslaşma sonucunda ceza alanında topla buluşan Samatta, altıpas içinden boş kaleye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Golde asisti yapan Thiam oldu.

PAPISS CISSE SKORU BELİRLEDİ

2-0'dan sonra Fenerbahçe, topa sahip olmayı sürdürdü ve Kayserispor kalesine yüklenmeye devam etti. Fenerbahçe'nin özellikle Samatta, Thiam ve Pelkas üçlüsüne karşı Kayserispor savunması güçlük yaşasa da kaleci Doğan Alemdar, başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekti. Doğam Alemdar'ın direnci ise 86. dakikada kadar devam etti. Ademi'nin pasıyla karşı karşıya kalan Papiss Cisse'nin vuruşuna müdahale etse de çelemedi Doğan ve top ağlarla buluşarak maçın skorunu belirledi.



PAS REKORU KIRDI

Fenerbahçe, bu mücadelede 600 pasın üstüne çıktı ve sezon rekorunu kırdı.

Fenerbahçe, maç sonuna kadar üstünlüğünü sürdürüp sahadan 3 farklı galibiyetle ayrılmayı başardı ve Kadıköy'deki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İlk dakikada organize gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan Valencia'nın vuruşunda top kaleci Doğan'da kaldı.

5' dakikada Kvrzic'in sağdan ortasına arka direkte iyi yükselen Henrique'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

12' dakikada soldan Caner'in arka direğe ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Pelkas'ın sert vuruşunda kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20' dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan organize gelişen atakta ceza sahası dışında topla buluşan Pelkas'ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın uzak direğe plase şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

37' dakikada ceza sahası içinde Thiam'ın kaleye göndermek istediği top, altıpasın önünde Pelkas'ta aldı. Pelkas'ın göğsüyle yumuşatarak sol ayağıyla yaptığı volede meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.



39' dakikada Pelkas'ın ara pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Thiam'ın yakın direğe vuruşunda, kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51'dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Thiam, topu Samatta'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

57' dakikada Ozan'ın pasında savunmadan dönen topu alan Pelkas'ın vuruşunda top kalenin üstünden auta gitti.

64' dakikada Caner'in pasında topla buluşan Pelkas'ın ceza sahası hemen dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

66' dakikada Thiam'ın Pelkas ile girdiği verkaç sonrasında ceza sahası içinden vuruşunda top kalenin solundan auta gitti.

86' dakikada Ademi'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cisse'nin vuruşunda kaleci Doğan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

Karşılaşma 3-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.