Fenerbahçe Salih Uçan kararını verdi !

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Islam Slimani’nin imza töreninde konuştu. Comolli, Fenerbahçe’ye geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Salih Uçan’ın geleceği hakkında bilgi verdi. Comolli, Salih Uçan’ın transferi konusunda Empoli ile anlaştıklarını duyurdu. Transferin detayları hakkında da bilgi veren Comolli “Salih Uçan’ı Empoli’ye satın alma opsiyonlu olarak kiraladık” dedi.

Salih Uçan daha önce de Roma ve Sion’a kiralık olarak forma giymişti. Fenerbahçe’ye 2012 yılında Bucaspor’dan transfer olan Salih Uçan, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 67 maçta 5 gol atarken, 9 da asiste imza attı.

Geçtiğimiz sezon İtalya Seri B’yi şampiyon olarak tamamlayan Empoli, Serie A’ya yükselmeyi başarmıştı.

Comolli, “Salih Uçan, Empoli’ye satın alma opsiyonuyla kiralandı. Satın alma opsiyonunu kullanmak tamamen onların inisiyatifinde.” diye konuştu. Sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü, Ozan Tufan konusunda da açıklama yaparak, “Ozan’ı göndermek gibi bir düşüncemiz yok. Ozan, milli takım oyuncusu. Genç bir oyuncu. Onu satmak gibi bir düşüncemiz olmadı.” değerlendirmesinde bulundu.

‘SATIŞ YAPMAK ZORUNDA DEĞİLİZ’

Comolli, UEFA’yla gerçekleştirdikleri finansal fair play (FFP) anlaşması doğrultusunda transferi yürüttüklerini ancak şu anda bütçeyi dengelemek için futbolcu satışı yapmak zorunda olmadıklarını açıkladı. Şu ana kadar 5 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını anlatan ve UEFA’nın FFP kuralına vurgu yapan Comolli, “Herhangi bir futbolcu satma zorunluluğumuz yok. FFP ölçüsünde değerlendirmeler yapıyoruz. Satışlarımızı ve alışlarımızı avro üzerinden yapıyoruz. Şu an FFP için gelir-gideri dengelemek adına bir futbolcu satma zorunluluğumuz yok. Zaten yeni futbolcu arayışımızı da oyuncu satmadan gerçekleştirmek için yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

UEFA’yla yeni bir anlaşma yapılıp yapılmadığı sorusuna Comolli şu cevabı verdi:

“Daha önceden nasıl bir durum vardı, bilmiyorum. Biz UEFA’yla sürekli konuşuyoruz. FFP yetkilileriyle iletişim halindeyiz. Bize şu anda bir rahatlık, bir genişlik sağlayacak yeni bir anlaşma yapmadık. Onlara dün bir şey sormak istedik ve hızlı bir şekilde yardım ettiler. Oyuncu almak için satma durumumuz bulunmuyor. Eğer bir oyuncuyu satarsak bu FFP için olmayacak.”

Comolli, Suudi Arabistan takımı El Wehda’ya 3 milyon dolara satılan Jose Fernandao’nun satışından da pişmanlık duymadıklarını ve doğru bir hamle yaptıklarını kaydetti.

Fenerbahçeli taraftarları öven Comolli, “Bursaspor maçındaki atmosferin çok fantastik olduğunu söylediğimde bana ‘Bu ne ki, Benfica maçını görsen bir de.’ demişlerdi. Fazlasıyla doğruymuş. Çok fazla etkilendim. Taraftar maçtan sonra takımı tekrar sahaya çıkardı. 25 yıldır futbolun içindeyim böyle bir şey görmedim. Bir de taraftarlar bütün futbolculara aynı şekilde destek vermeli. O gün kadroda olan 18 oyuncu da her şeylerini verdiler.” diyerek sözlerini tamamladı.