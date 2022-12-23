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Fenerbahçe Samet Akaydın transferini bitirdi: İşte bonservis bedeli...

Fenerbahçe Samet Akaydın transferini bitirdi: İşte bonservis bedeli...
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Fenerbahçe'nin, Samet Akaydın için Adana Demirspor'a 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin devre arasında yapacağı ilk transfer belli oldu. Adana Demirspor ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler Samet Akaydın için el sıkıştı. 28 yaşındaki tecrübeli stoperi kadrosuna katacak Fenerbahçe'nin transfer detayları da belli oldu.

BONSERVİSİ NAKİT OLARAK 4 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Samet Akaydın için Adana Demirspor'a 4 milyon Euro nakit ödeyecek. Bu rakamın altına inmeyen Adana Demirspor, kıran kırana geçen pazarlıklar sonucu mutlu sona ulaştı.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME
Samet Akaydın'ın sözleşme detayları da belli oldu.

• 3.5 + 1 yıllık sözleşme

• 2022-23: 8 M₺

• 2023-24: 16 M₺

• 2024-25: 18 M₺

• 2025-26: 20 M₺

• 2026-27: 22 M₺

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe samet akaydın bonservis
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