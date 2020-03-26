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  4. 26 Mart 2020 21:04

Fenerbahçe Serhat Güler'in testlerinin negatif çıktığını açıkladı

Fenerbahçe, kulübün milli sporcusu Serhat Güler'in, 2. testlerinin negatif çıkmasının ardından taburcu edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Serhat Güler'in testlerinin negatif çıktığını açıkladı
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Fenerbahçe, ilk testlerinde pozitif bulgular çıkan kulübün sporcusu boksör Serhat Güler'in 2. testlerinin negatif çıktığını ve hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Milli Boksörümüz, Kulübümüz sporcusu Serhat Güler'in sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Tokyo Olimpiyatları kota mücadeleleri kapsamında İngiltere'de bulunan sporcumuz Serhat Güler, 17 Mart tarihinde ülkemize dönmüştür. Dönüş yaptığı tarihte kendisinde bazı rahatsızlıklar hisseden sporcumuz hastaneye başvurmuş, yurt dışı seyahatinden gelmiş olması sebebiyle Korona testine tabi tutulmuştur.

İlk testlerinde pozitif bulgulara rastlanan Serhat Güler'in tedavisine başlanmıştır. Daha önce de açıkladığımız üzere yeniden teste tabi tutulan boksörümüz, koronavirüs test sonuçlarının negatif çıkması sonucu tedavisini sürdürdüğü hastaneden bugün itibariyle taburcu edilmiştir.

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