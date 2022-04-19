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Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçında duygusal anlar: Tribünler adeta inledi

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçında duygusal anlar: Tribünler adeta inledi

Fenerbahçe ve Shakhtar Donetsk barış için sahaya çıkarken maçta duygusal anlar yaşandı.

Fenerbahçe , Shakhtar Donetsk kulübünün Ukrayna’da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı ‘Shakhtar Donetsk Global Tour’ kapsamında, Ukrayna ekibiyle bir dostluk maçına çıktı.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ukrayna ekibi karşısında genç ve daha az süre alan oyunculara şans vermeyi tercih etti.

MAÇ ÖNCESİ DUYGUSAL ANLAR

Ünlü şarkıcı Olha Yuriivna Polyakova karşılaşma öncesi Ukrayna milli marşını seslendirdi. O anlarda Türk taraftarlar alkışlayarak destek verdi. Tüm stadın adeta inlediği dakikalar duygusal anlara sahne oldu.

Etiketler Fenerbahçe fenebahçe maç ukrayna
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