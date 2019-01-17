Fenerbahçe taraftarı Slimani ve Benzia'yı ıslıkladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ümraniyespor'a konuk olan Fenerbhaçe'de oynanılan futbol, taraftarlar tarafından tepki gördü.
İslam Slimani'nin ilk yarıda kaçırdığı goller, Fenerbahçelileri çılgına çevirirken, oyundan çıkarken de bundan nasibini aldı.
Maçın 80. dakikasında teknik direktör Ersun Yanal, İslam Slimani'yi oyundan alarak Frey'i oyundan alırken, Cezayirli futbolcu taraftarlar tarafından ıslıklanarak protesto edildi.
Oyundan çıkarken ıslıklanan Slimani’yi Teknik Direktör Ersun Yanal teselli etti.
BENZİA'DA ISLIKLANDI
Öte yandan 84. dakikada yerini Mehmet Ekici'ye bırakan Yassine Benzia'da oyundan çıkarken Fenerbahçe taraftarı tarfından ıslıklandı.