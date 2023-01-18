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Fenerbahçe taraftarına ''Arda Güler'' müjdesi

Fenerbahçe taraftarına ''Arda Güler'' müjdesi
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Fenerbahçe'de Arda Güler süre almakta sıkıntı yaşarken, taraftarı heyecanlandıracak bir haber geldi.

Forma şansı bulamayan Arda Güler'in 'yuvadan uçabilir' iddiaları sonrası Jorge Jesus'tan hamle geldi. Sözleşmesinde bulunan 1500 dakika zorunluluğunu henüz yerine getiremeyen sarı-lacivertliler kara kara düşünmeye başlamıştı.

KUPADA İLK 11'DE OYNAYACAK

Arda Güler'i takıma monte etme kararı alan Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Arda Güler'e ilk 11'de forma şansı verecek. Son oynanan Gaziantep FK maçında oyuna sonradan dahil olan Arda Güler harikalar yaratarak takımının sahadan 2-1 galip ayrılmasında önemli rol oynamıştı.

KAÇ DAKİKASI KALDI?

Şu ana kadar tüm resmi maçlarda 312 dakika sahada kalan genç yıldızın, en az 1188 dakika daha forma giymesi halinde sözleşmesindeki madde aktif olmayacak.

Etiketler arda güler fenerbahçe
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