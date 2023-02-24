Fenerbahçe taraftarını üzecek haber: Miha Zajc ayrılıyor!
Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Miha Zajc'ın sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakırken yıldız oyuncu için Beşiktaş ve Trabzonspor devreye girdi.
Fenerbahçe'de sezon sonu Miha Zajc'ın sözleşmesi sona eriyor. Jorge Jesus yönetiminde düzenli forma şansı bulamayan Sloven futbolcu, sarı lacivertliler ile sözleşme imzalamaya sıcak bakmıyor.
28 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri sıraya girdi.
Devre arasında Beşiktaş'ın imza attırmak istediği Miha Zajc için Trabzonspor da devreye girdi.
Fanatik gazetesinin haberine göre Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sloven futbolcunun transferine onay verdi. Bordo mavililer, Hamsik'in boşluğunu Zajc ile doldurmak istiyor.
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