Fenerbahçe Teknik Direktör Ersun Yanal: Şampiyon olacağız

Fenerabahçe'nin ekonomik geleceği açısından büyük önem taşıyan WinWin programında konuşma yapan Ersun Yanal, gelecek sezon şampiyon olacaklarını söyledi.

Taraftarların alkışları arasında konuşmasını gerçekleştiren Yanal, ''Bizler maça çıkarız. Maça çıkarken heyecan başlar. Şu an daha heyecanlıyım. Tarifsiz bir duygu, anlatılamaz bir duygu yaşıyorum. Büyük Fenerbahçe'nin bir parçası olmak ve bu değeri görmek oldukça büyük bir sevinç. Anlatılacak bir duygu değil bu. Tabii biz de buna layık olmaya çalışıyoruz ve büyük Fenerbahçe'nin istediği sonuçları almak istiyoruz. Fenerbahçe'nin büyüklüğü sadece aldığı sonuçlarla değil. Başka bir büyüklüktür.'' sözlerini kullandı.

''BU SENENİN ŞAMPİYONU TARAFTARIMIZ''

Sarı lacivertli taraftarlar hakkında övgü dolu sözler kullanan Fenerbahçe Teknik Direktörü, ''Bence Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü. Bu takımın bir parçası olmak oldukça büyük bir duygu. Başta sayın başkanımız, yönetim kurulumuz olmak üzere hepimiz Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ortaya çıkartacak tablonun içindeyiz. Taraftarlar, bu sene bizim şampiyonumuz oldu. Sizleri alkışlamak istiyorum. Sizlere olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bugün Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışır her şey planlarımız arasında. Hep beraber hedefimiz olan önümüzdeki sezona başlayacağız.'' diyerek sözlerini sürdürdü.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Ersun Yanal son olarak "Gelecek sezon için iddialı konuşan Ersun Yanal, "Başarı sadece bir kurumun içindeki belirli kişilere ait değildir, bizim tüm camiamıza ihtiyacımız var. Biz bir bütünüz. Bunu bu sene çok güzel bir şekilde ortaya koyduk. Futbol takımı, tarihin en kötü performanslarından birini geçirse de taraftarın desteğini aldı. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Gelecek sezon bizim için önemli bir sınav. Önümüzdeki sezon şampiyon olacağız. Diğer takımlarımız yarışacak ama onlar kendilerine göre bir sıralama belirlesin çünkü biz şampiyon olacağız" dedi.

