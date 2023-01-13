Fenerbahçe transfer etmek istiyordu: Haji Wright'ı 8 Kulüp devrede

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Antalyasporlu Haji Wright'ı kadrosuna katmak isteyen kulüpler sıraya girdiler.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da sezon başında takımdan ayrılan Doğukan Sinik, kiralık olarak tekrardan takıma geri döndü. Sinik'in basın toplantısında konuşan Antalyaspor Asbaşkan Emrah Çelik, gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte Çelik'in açıklamaları...



''8 kulüple görüşüyoruz''

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Haji Wright hakkında konuşan Çelik, "Haji, son 1 yılın ligdeki en fazla gol atan oyuncularından. Haji, Antalya'ya güzel bir katkı sağlayarak gidecek. Dünya futboluna da çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Haji Wright ile ilgili 8 kulüple görüşüyoruz. Olgunlaşanlar var. Başkanımız en doğru kararı verecektir. Haji'nin durumu 10 gün içerisinde netlik kazanır." diye konuştu.

Doğukan Sinik geri döndü

Sezon başında İngiliz ekibi Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik, tekrardan eski takımına geri döndü. Sinik, sezon sonuna kadar Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyecek.

Antalyaspor, Michael Ngadeu’nun Peşinde

Antalyaspor, savunmanın ortası için Gent forması giyen Michael Ngadeu için girişimlere başladı. Nuri Şahin’in raporu doğrultusunda mutlak stoper transferi yapmayı planlayan Kırmızı-Beyazlılar, Kamerunlu futbolcu için kulübü Gent’le ilk temasını kurdu.