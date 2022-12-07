Fenerbahçe transfer için harekete geçmişti: Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması

FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan savunma oyuncusu Samet Akaydın için devreye girdi.

Spor Toto Süper Lig'de topladığı 29 puanla lider olarak Dünya Kupası arasına giren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'unn isteği doğrultusunda stoper transferi için kollar sıvanmıştı. Sarı - lacivertliler, gündemine birçok ismi almış ve listede adı geçen oyuncular arasında Adana Demirspor'un başarılı savunmacısı Samet Akaydın da yer bulmuştu.



MURAT SANCAK'TAN SAMET AKAYDIN SÖZLERİ

SAMET AKAYDIN İDDİASI



Fenerbahçe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Samet Akaydın'ın transferi için Adana Demirspor ile söz kestiği iddia edilmişti.



"BAŞKANIM DOĞRU MUDUR?"



Twitter'da bu haberin yer almasının ardından bir taraftar, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı etiketleyerek "Başkanım doğru mudur?" şeklinde bir yorum yaptı.



"DEVRE ARASINDA BELLİ OLUR"



Sancak ise, "Doğru olup olmadığı devre arası transfer döneminde belli olur." şeklinde cevap verdi.



"PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR"



Başka bir futbolseverin "Beşiktaş istese hemen verirsin başkanım. Fenerbahçe olunca yokuşa sürüyorsun." yorumuna da cevap veren başkan Sancak, "Parayı veren düdüğü çalar, rahat ol" dedi.



A MİLLİ TAKIM'A KADAR YÜKSELDİ



Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 13 resmi maça çıkan Akaydın, 1 gol kaydetti. Öte yandan 28 yaşındaki savunmacı, bu sezon ilk kez A Milli Takım kadrosuna seçildi ve Çekya ile oynanan karşılaşmada 90 dakika forma giydi.