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Fenerbahçe transferi açıkladı: Dikkat çeken Barcelona detayı...

Fenerbahçe transferi açıkladı: Dikkat çeken Barcelona detayı...

Fenerbahçe, 2006 doğumlu İsak Vural'ı transfer ettiğini açıkladı. Sarı-lacivertliler, Barcelona ve Benfica'nın altyapılarında oynayan genç yetenek İsak Vural'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Fenerbahçe, Barcelona ve Benfica altyapılarında da oynayan İsak Vural'ı kadrosuna kattı.

İSAK VURAL SÜRPRİZ GOLLER ATIYOR
2006 doğumlu olan İsak Vural'ı, Hammarby takımının alt yapısında 10 yaşındayken Barcelona transfer etmek istedi. Ancak ünlü İspanyol kulübüne tranferi gerçekleşmeyen İsak, Portekiz'in Benfica kulübü ile anlaştı.

İsak, 16 yaşının altında olduğu için FIFA lisansı olmadan Benfica ve Barcelona alt yapısında top koşturdu. İsak forvet arkası orta saha olarak görev yapıyor. Teknik kapasitesi yüksek olan oyuncu, sürpriz golleriyle de dikkat çekiyor.

Etiketler Fenerbahçe transfer
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