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  4. 25 Ağustos 2019 13:58

Fenerbahçe transferi açıkladı! Stoper...

Fenerbahçe, Adil Rami'yi açıkladı! Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'nin bugün sarı lacivertlilerle görüşmelere başlamak üzere Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe transferi açıkladı! Stoper...
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Fenerbahçe Kulübü, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'nin, transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye'ye gelecektir. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır." denildi.

Geride kalan sezonu Fransa 1. Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Marsilya'da tamamlayan Rami, 21 resmi maçta oynadı. Fransa Milli Takımı'nın 2016 FIFA Dünya Kupası'nı kazandığı kadroda da yer alan 33 yaşındaki stoper, kariyerinde ayrıca Lille, Valencia, Sevilla ve Milan formalarını terletti.

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