Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe, Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin'in 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin’in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin’in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Allan Saint-Maximin’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

SAINT-MAXIMIN'İN MALİYETİ AÇIKLANDI

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin için kulübüne 4 eşit taksitle 8 milyon Euro ödeneceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Avro, 4 eşit taksitle ödenecektir. İlgili sözleşme uyarınca, oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacaktır" ifadelerine yer verildi.

DHA