Fenerbahçe transferi ve ayrılığı peş peşe duyurdu
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe U18 Milli Takımımızın da formasını giyen Emir Ortakaya’nın sözleşmesi 5 yıl uzatıldığını duyurdu.
Yeni sezonda hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de çalışmalar Jorge Jesus liderliğinde hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar 9 ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertli ekip sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iç transfer hamlesini de duyurdu.
İMZA VE AYRILIK!
Sarı-Lacivertli ekipten yapılan açıklamada U18 Milli Takımımızın da formasını giyen Emir Ortakaya’nın sözleşmesi 5 yıl uzatıldığı duyurulurken, genç oyuncunun yeni sezonda Göztepe forması giyeceği açıklandı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
Fenerbahçe Futbol Akademimizin oyuncularından, U18 Milli Takımımızın da formasını giyen Emir Ortakaya’nın sözleşmesi 5 yıl uzatılmıştır., Yapılan anlaşma ile futbolcumuz 2026-27 sezon sonuna dek renklerimize bağlanmıştır. Yapılan imzada Futbol Akademiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Özgür Özaktaç da hazır bulunmuştur. Futbolcumuz Emir Ortakaya, gelişimini sürdürmesi için 2022-23 sezonunda kiralık olarak TFF 1. Lig takımlarından Göztepe Spor Kulübü’nün formasını giyecektir.
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