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Fenerbahçe tribünlerinden tutuklanan Gülşen'e destek

Fenerbahçe tribünlerinden tutuklanan Gülşen'e destek

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Austria Wien ile karşı karşıya gelirken, tribünlerde tutuklanan Gülşen'in şarkısı söylendi.

Dört ay önce konserinde imam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, tutuklandı. 

Gülşen tutuklama kararı Fenerbahçe-Austria Wien maçında tribünlerde protesto edildi. Kararın ardından tribünlerden "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganı atıldı. Fenerbahçe'nin 3. golünden sonra ise Gülşen'in "yurtta aşk cihanda aşk" şarkısı söylendi.

Etiketler gülşen tutuklama şarkı
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