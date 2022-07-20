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Fenerbahçe tur şansını İstanbul'a bıraktı

Fenerbahçe tur şansını İstanbul'a bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaştı. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya’nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı’nda oynanan karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

 İki takım arasındaki müsabakanın rövanşı, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00’de Ülker Stadı’nda oynanacak.

Kulübede 3 yeni transfer

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yeni transferlerden 3 ismi yedek soyundurdu. Deneyimli teknik adam Willian Arao ve Joshua King'i 11'de oynatırken, Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u yedek bekletti.

Türk seyircilerden önemli destek

Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmada, Türk seyirciler sarı-lacivertlileri yalnız bırakmadı. Polonya'da oynanan karşılaşmaya hem Polonya'dan hem de çevre ülkelerden gelen taraftarlar, takıma büyük destek verdi. Maç öncesi oyuncuların lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, kaptan Altay aracılığıyla tüm takımı tribünlere çağırdı. Öte yandan, sarı-lacivertli taraftarların yanı sıra diğer Türk takımlarının formalarını taşıyan Türk seyirciler de Fenerbahçe'yi yalnız bırakmadı.

Etiketler Fenerbahçe uefa tur şans
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