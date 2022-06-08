  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği yıldız golcüden haber var

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği yıldız golcüden haber var

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği yıldız golcüden haber var

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği yıldız golcü Wout Weghorst, iki kulübü de Instagram'dan takibe aldı ve taraftarları heyecanlandırdı.

Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 Ahmet Çalık Sezonu'nun sona ermesiyle birlikte gelecek sezona şampiyonluk hedefiyle girecek olan devler de transfer çalışmalarına gaz verdi. Gol yollarında problem yaşayan iki kulüp Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hedefindeki yıldızın yaptığı flaş hamle, sosyal medyada çok konuşuldu.

Geride bıraktığımız sezonda taraftarlarının beklentisinin altında kalan ve yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe ile Beşiktaş, yıldız bir futbolcunun transferinde karşı karşıya...

CHAMPIONSHIP'İ İSTEMİYOR

İngiliz basınından The Sun, özel haber olarak oyucularına duyurduğu özel haberinde; Premier Lig'den düşen Burnley ile Championship'te oynamak istemeyen 29 yaşındaki Wout Weghorst'un, Dünya Kupası nedeniyle kendini gösterebileceği bir takımda oynamak istediği ifade edildi.

HEYECANLANDIRDI

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kulübüyle görüşmeler yaptığı Weghorst, iki takımın da taraftarlarını heyecanlandıran bir harekette bulundu.

İKİ TAKIMI DA TAKİBE ALDI

Hollandalı golcü, Instagram hesabından hem Fenerbahçe'yi hem de Beşiktaş'ı takibe aldı. Weghorst'un bu hamlesi, sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

"TRANSFER BİTMİŞ"
Wout Weghorst'un takibi sonrasında iki takım taraftarları da sosyal medyada "Transfer bitmiş" şeklinde yorumlarda bulundular.

Bu sezon toplamda 44 resmi maça çıkan Weghorst, 9 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

Etiketler fenerbahçe beşiktaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Motorine 1,95'lik zammın ardından sıra ona geldi! Dev zam geliyor
Sosyal medya fenomeni Mükremin ''doğum yaptı!'' Tepkiler çığ gibi
Bakanlık 3600 ek gösterge tablosunu açıkladı
Ünlü isimlerin yeni ''ek geliri'' bu oldu! Sadece 1 dakikada binlerce TL kazanıyorlar
Memur ve emeklinin enflasyon zammı için geri sayım! İşte masadaki rakam
10 firmanın son 10 seçim anketinin sonuçları
Erken seçim derken baskın seçim mi geliyor ? Ek bütçe talimatı iddiası
Tarihin en büyük hazinesinden yeni görüntüler! Denizin dibinde yatıyor
Ünlü ekonomistten ''dolar operasyonu'' sinyali: ''Bir gece yarısı...''
Güldür Güldür Show'dan 6'lı masa skeci