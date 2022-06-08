Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği yıldız golcüden haber var

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği yıldız golcü Wout Weghorst, iki kulübü de Instagram'dan takibe aldı ve taraftarları heyecanlandırdı.

Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 Ahmet Çalık Sezonu'nun sona ermesiyle birlikte gelecek sezona şampiyonluk hedefiyle girecek olan devler de transfer çalışmalarına gaz verdi. Gol yollarında problem yaşayan iki kulüp Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hedefindeki yıldızın yaptığı flaş hamle, sosyal medyada çok konuşuldu.

Geride bıraktığımız sezonda taraftarlarının beklentisinin altında kalan ve yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe ile Beşiktaş, yıldız bir futbolcunun transferinde karşı karşıya...

CHAMPIONSHIP'İ İSTEMİYOR

İngiliz basınından The Sun, özel haber olarak oyucularına duyurduğu özel haberinde; Premier Lig'den düşen Burnley ile Championship'te oynamak istemeyen 29 yaşındaki Wout Weghorst'un, Dünya Kupası nedeniyle kendini gösterebileceği bir takımda oynamak istediği ifade edildi.

HEYECANLANDIRDI

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kulübüyle görüşmeler yaptığı Weghorst, iki takımın da taraftarlarını heyecanlandıran bir harekette bulundu.

İKİ TAKIMI DA TAKİBE ALDI

Hollandalı golcü, Instagram hesabından hem Fenerbahçe'yi hem de Beşiktaş'ı takibe aldı. Weghorst'un bu hamlesi, sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

"TRANSFER BİTMİŞ"

Wout Weghorst'un takibi sonrasında iki takım taraftarları da sosyal medyada "Transfer bitmiş" şeklinde yorumlarda bulundular.

Bu sezon toplamda 44 resmi maça çıkan Weghorst, 9 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.