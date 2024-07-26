Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın talip olduğu Talisca'nın bonservisi belli oldu

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Talisca'nın bonservisi belirlendi.

Siyah-beyazlı ekipte oynadığı kiralık dönemde Süper Lig şampiyonluğu da yaşayan Talisca, yeniden Türk devlerinin gündeminde.

Beşiktaş formasıyla 80 resmi maçta 37 gol ve 14 asist yapan 30 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerine Al-Nassr'da devam ediyor.

Her yaz transfer döneminde ismi Süper Lig ekipleriyle anılan Talisca için yeni ve dikkat çeken bir iddia daha geldi.

Fanatik'in haberine göre; Süper Lig'de şampiyonluk için iddialı bir kadro kurma peşinde olan Fenerbahçe ve Beşiktaş, Anderson Talisca'ya talip oldu.

Arabistan'dan ayrılma fikrine sıcak bakan 30 yaşındaki futbolcu için devreye giren Beşiktaş, Al-Nassr'a kiralama teklifinde bulundu.

Satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifiyle Al-Nassr'ın kapısını çalan Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe'nin de devreye girmesiyle birlikte transferde geriye düştü.

Oyuncuyu bonservisiyle satmak isteyen Al-Nassr, iki kulübe de Talisca'nın kiralanmayacağını ve bonservisiyle satılacağını bildirdi.

İŞTE BELİRLENEN BONSERVİS

Talisca için talep edilen bonservis bedeli ise 13 milyon Euro. Bu konuda yıldız oyuncu ile masaya oturulacak.

Eğer Talisca da yeniden Süper Lig'e dönmek isterse isterse, Al Nassr ile şartların yeniden değerlendirilmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz sezon Al-Nassr'da 25 resmi maça çıkan Anderson Talisca, 25 gol ve 4 asistle oynadı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro. Al-Nassr ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Fanatik Gazetesi