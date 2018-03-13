Fenerbahçe yedek kulübesinde servet yatıyor !

Yeni Malatyaspor deplasmanını kayıpsız aşarak bir nebze olsun moral kazanan Fenerbahçe’de yedek kulübesi şaşkınlık yarattı. Sezon başında yapılan 10 transferden sadece 2’si ilk 11’de yer alabildi, 20 milyon euroluk kulübe dikkat çekti.

Ligdeki sıkıntılı günleri Yeni Malatyaspor galibiyetiyle bir nebze olsun geride bırakan Fenerbahçe’de ilginç bir görüntü dikkat çekti.

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın özellikle son dönemde kadro konusunda aldığı eleştiriler, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde de gündeme geldi.

Kocaman’ın kurduğu Aatif, Dirar, Fernandao gibi isimlerden kurulan ideal 11’inin dışında kalan yıldız isimlerin kulübedeki görüntüsü öne çıktı.

Sezon başında 10 transfer yaparak yola çıkan sarı-lacivertlilerin, direkt ilk 11 oyuncusu olarak düşündüğü ancak verim alamadığı ünlü yıldızlar yedekte oturmaya devam ediyor.

Alper de yedek

Mathieu Valbuena, Roberto Soldado, Mauricio Isla, Carlos Kameni, Luis Neto ve Mehmet Ekici gibi sezon başında büyük umutlarla alınan oyuncuların yanı sıra Alper Potuk da yedekte kalmayı sürdürdü.

Sezon başı transferlerinden sadece Giuliano ve Dirar’ın ilk 11 oyuncusu olması da bir diğer detay olarak öne çıktı.

Transfermarkt verilerine göre yedek kalan ve uluslararası anlamda da tanınırlığı yüksek bu isimlerin toplam piyasa değeri ise Alper Potuk ile beraber 20 milyon euro olarak görülüyor.