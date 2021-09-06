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Fenerbahçe yeni transferi açıkladı

Fenerbahçe yeni transferi açıkladı

Fenerbahçe, Miguel Crespo'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Portekizli orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Üst üste yeni transferleri açıklayan Fenerbahçe, dün görüşmeler için İstanbul'a gelen Miguel Crespo'yu resmen duyurdu. Sarı-Lacivertliler, Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

24 yaşındaki oyuncu, kariyerinde daha önce Portekiz Ligi temsilcileri; Feirense, Neves, Merelinense ve Estoril kulüplerinde forma giydi.

Portekiz Ligi’nde bu sezon Estoril formasıyla 5 maça çıkıp 2 gollük performans sergileyen Crespo, merkez orta saha hattına ek olarak orta sahanın solunda ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe yeni transfer Miguel Crespo
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