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Fenerbahçe yılan hikayesine dönen transferi bitirdi

Fenerbahçe yılan hikayesine dönen transferi bitirdi
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Fenerbahçe'nin bir süredir ilgilendiği Sevilla'nın Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, transferi tamamlandı.

Fenerbahçe, deneyimi teknik adam Jose Mournhio önderliğinde yeni sezona hazırlanıyor. Fenerbahçe, şimdiye kadar Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'i renklerine bağladı. Sarı lacivertliler forvet transferinde de istediğini aldı.

Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "En-Nesyri'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat verdim Mario Branco'ya. Oldu, oldu. Olmadı B, C, D, E'ye gideceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Yağız Sabuncuoğlu ise, "Fenerbahçe ve Sevilla Youssef En-Nesyri transferi konusunda anlaştı. Sarı lacivertliler, En-Nesyri ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Buna göre Faslı golcü yıllık 4 milyon euro kazanacak" bilgisini geçmişti.

Sevilla Basın Sözcüsü Javier Santos, Fenerbahçe'nin En-Nesyri transferini doğruladı. Suudi Arabistan basınına konuşan Santos, "En-Nesyri, yapılan güçlü görüşmelerin ardından Türkiye'de Fenerbahçe'ye katılmaya çok yakın. Suudi kulüplerinin, özellikle de Al-Qadsiah'ın oyuncuyu transfer etmek için Sevilla yetkilileriyle ciddi müzakerelere girdiğine dair çıkan haberler doğru değil. Görüşmeler sadece En-Nesyri'ye yakın kişilerle yapılmış olabilir, ancak bu görüşmeler yönetime ulaşmadı" dedi.

İŞTE EN-NESYRI'NİN KARNESİ

En-Nesyri, Sevilla ile 2 kez UEFA Avrupa Ligi’ni kazanma başarısı gösterdi. İspanyol ekibi ile geçen sezon 41 maça çıkan En-Nesyri, 20 gol attı ve 3 asist kaydetti.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe forvet transfer
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