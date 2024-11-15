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  4. Fenerbahçe yıldız ismi bitirdi: 15 milyon Euroluk yıldız Kadıköy'e geliyor

Fenerbahçe yıldız ismi bitirdi: 15 milyon Euroluk yıldız Kadıköy'e geliyor

Fenerbahçe yıldız ismi bitirdi: 15 milyon Euroluk yıldız Kadıköy'e geliyor
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Fenerbahçe bir süredir renklerine katmak için ter döktüğü yıldız futbolcu Cristian Medina'dan müjdeli haber geldi.

Yeni sezona Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünde başlayan Fenerbahçe sezon başında kadrosuna katmak istediği ancak başaramadığı Arjantinli yıldız orta saha Cristian Medina'yı sezon ortasında Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçelilere müjdeyi TV100'ün 'Saha Dışı' programında veren Murat Aşık, "Fenerbahçe’nin Cristian Medina transferi yüzde 90 oranında sonuçlanacak'' dedi.

Arjantinli yıldızın bonservis bedelinide duyuran Aşık, ''Bonservis bedeli yaklaşık olarak 15 milyon euro. Oyuncu birkaç maçtır Boca Juniors kadrosuna girmiyor, bu oyuncunun talebi. Hatta Fenerbahçe maçlarını takip etmeye başlamış. Şuan için transferde bir sorun yok. Medina transferi Fenerbahçe’ye ‘Hayırlı’ diyelim ‘olsun’ kelimesi de imzaya kalsın." sözlerini sarf etti.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Boca Juniors formasıyla bu sezon 30 maçta 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

 

 

 

Etiketler Cristian Medina Fenerbahçe transfer
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