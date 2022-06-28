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  4. Fenerbahçe, yılın bombasını patlatıyor: PSG'nin yıldızı geliyor

Fenerbahçe, yılın bombasını patlatıyor: PSG'nin yıldızı geliyor

Fenerbahçe, yılın bombasını patlatıyor: PSG'nin yıldızı geliyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.

Fenerbahçe'de Spor Toto Süper Lig'in 2022/23 sezonu için hazırlıklar başlarken, transferde de hareketlilik devam ediyor. Lincoln Henrique ve Armindo Bruma'yı transfer eden sarı - lacivertliler, Emre Mor'u da kısa sürede açıklayacak. Bu gelişmeler sonrasında listedeki diğer oyunculara yönelen Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir isim geldi.

3 AYDIR TAKİP EDİYORDU

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un sarı - lacivertli takımı yaklaşık 3 aydır takip ettiği ifade edilmişti.

6 NUMARA İSTİYOR

Tecrübeli hoca, yönetime verdiği listede 6 numara transferinin önemine vurgu yaptı.

ROTA; FRANSA

Transfer operasyonuna başlayan Fenerbahçe Yönetimi, Portekizli çalıştırıcının bu talebi sonrasında rotasını Fransa'ya çevirdi.

FENERBAHÇE, PSG İLE MASADA

Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar gibi yıldızların forma giydiği Paris Saint - Germain'in orta saha oyuncusu Danilo Pereira için harekete geçen sarı - lacivertliler, dev kulüple masaya oturdu.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Fransız basınının haberine göre; orta sahada revizyona gidecek olan ve maaş yükünü hafifletmek isteyen PSG, oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Haberde sarı - lacivertlilerin 30 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer etmek istediği belirtildi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR

PSG, Porto'dan 2020 yılında kiralık olarak gelen oyuncunun bonservisini 2021 yılında 24 milyon euro'ya almıştı. Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve anlaşma aşamasında olunduğu ifade edildi.

Etiketler fenerbahçe yıldız transfer
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