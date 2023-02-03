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Fenerbahçe yönetimi TFF'ye gidiyor

Fenerbahçe yönetimi TFF'ye gidiyor
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet TFF binasına gidiyor.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçıyla ilgili olarak yönetim kurulu toplantı ve Türkiye Futbol Federasyonu'na gitme kararı aldı.

Başkan Ali Koç'un önderliğinde toplanan yönetim kurulu, hakem kararlarıyla ilgili olarak yeni bir yol haritası belirledi. Sonrasında ise cuma günü saat 16:00 sularında Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek, konuyla ilgili görüşme kararı alındı.

Sarı-lacivertlilerin TFF ile yapacağı bu görüşmede Ali Palabıyık'ın düdüğünü asması talebi de iletilecek.

Fenerbahçe Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş "Hakem katliamıyla ilgili görüşlerimizi dün yönetim kurulu üyemiz Selahattin Baki belirtti. Yapılan hatalar Fenerbahçe'yi yarıştan kopartacak aşamaya geldi ve bıçak kemiğe dayandı. Aldığımız karar sonucu, yönetim kurulumuz saat 16:00 TFF'ye bir ziyarette bulunma kararı almıştır. Bunların detaylar başkanımız tarafından paylaşılacak." dedi.

Etiketler fenerbahçe tff bina ali koç
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