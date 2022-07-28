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Fenerbahçe yönetiminde bir isim istifa etti

Fenerbahçe yönetiminde bir isim istifa etti

Fenerbahçe Kulübü Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ömer Temelli, görevlerinden istifa etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında dün akşam Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e sahasında 2-1 yenilerek elenen Fenerbahçe'den bir de istifa haberi geldi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ömer Temelli, görevlerinden istifa etti.

Fenerbahçe, Ömer Temelli'nin istifa haberini internet sitesinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer Temelli, kulüp yönetim kurulu üyeliği ile birlikte bağlı şirketlerindeki tüm görevlerinden istifa etmiştir.

Sayın Ömer Temelli'ye kulübümüz adına gösterdiği emek ve katkıları için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. 

Etiketler Fenerbahçe istifa fenerbahçe
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