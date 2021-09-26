Fenerbahçe zorlu Hatay deplasmanında 3 puanı kaptı

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Geçen hafta Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, zorlu Hatay deplasmanında galibiyet arıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, bu karşılaşmada Serdar Aziz ve Tisserand'ın yokluğuna rağmen 3'lü savunmadan vazgeçmeyerek Filip Novak'a şans verdi. Mesut Özil ve Osayi'nin karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması ise dikkat çekti.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmana 6 eksikle gitti. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Sosa, Nazım, Tisserand, İrfan Can, Miha Zajc, Hatayspor maçında olmayacak. Fenerbahçe maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün'ün oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

İŞTE İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih Kuruçuk, Falette, Adekugbe, Ruben Riberio, Onur Ergün, Traore, El Kaahi, Saba Lobjanidze, Mame Diouf

Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Novak, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Muhammed, Rossi, Valencia, Berisha



MAÇTAN DAKİKALAR



Dakika 69: Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Saint-Louis, vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-2.

Dakika 57: Traore ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Altay topu parmakları ile kornere çeldi.



Dakika 56: Valencia ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaptı, kaleci Munir gole izin vermedi.

Dakika 48: Mert Hakan ceza sahası içi sağ çaprazından topu içeriye çevirdi, Ribeiro topu taca gönderdi.

İLK YARI

Dakika 29: Sağ kanattan kullanılan kornerde Mert Hakan ortayı yaptı, ön direkte Valencia kafayı vurdu, arka direkte Novak'ın dokunduğu top ağlarla buluştu: 0-2.

Dakika 18: Valencia sağ kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Rossi topa dokundu ve ağları havalandırdı: 0-1.