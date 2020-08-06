Fenerbahçe'den transfer yağmuru! 3'üncü transferde açıklandı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla gösterdiği performansla Fenerbahçe ve Galatasaray'ı peşine takan Mert Hakan Yandaş sarı-lacivertlileri seçmişti. Sarı Kanarya transferi resmen açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır. Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GÖKHAN GÖNÜL TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'le de ilgilenen Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılara sosyal medya hesabından veda eden milli sa bekin menajeri Ahmet Bulut, Fenerbahçe kulüp binasına geldi. Daha sonra Gökhan Gönül de kulüp binasına gelen isim oldu.

Sarı lacivertliler, yapılan görüşmeler sonrasında Gökhan Gönül'le 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Fenerbahçe, transferi resmi internet sitesinden resmen açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Kulübümüz Gökhan Gönül’ü 1+1 yıllığına renklerine bağladı.

Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül’e, Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz.

Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül!

CANER ERKİN FENERBAHÇE'DE!

Fenerbahçe, Caner Erkin'i transfer ettiğini resmen açıkladı

BEŞİKTAŞ'A VEDA ETTİ!

Caner Erkin, Beşiktaş'tan ayrıldığını da açıkladı. Tecrübeli sol bek yaptığı açıklamada "İyi günde, kötü günde, formamı samimiyetle terletirken beni anlayan, yanımda duran Beşiktaş camiasına kalpten teşekkür ederim. Hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin" ifadelerine yer verdi.