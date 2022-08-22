Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi Arda Güler sürprizi

Süper Lig'in 3. haftasında ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor ile Kadıköy'de karşılaşacak Fenerbahçe, galibiyet istiyor

Süper Lig'de heyecan 3. hafta mücadeleleri ile hız kesmeden devam ediyor. 3. haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray deplasmanda karşılaştığı ligin yeni takımlarından Ümraniyespor'u 1-0 ile geçerken, Trabzonspor Antalya'da oynadığı mücadelede Antalyaspor'a 5-2 mağlup olmuştu, Beşiktaş ise sahasında Karagümrük'ü 4-1 ile geçti.

ARDA BELİRSİZLİĞİ!

Haftanın kapanış karşılaşmasında ise Fenerbahçe Kadıköy'de Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. İlk 2 haftada çıktığı mücadelelerden 1 galibiyet 1 beraberlik çıkaran Sarı-Lacivertliler, Adana ekibi karşısında mutlak 3 puan ararken, karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala yıldız isim Arda Güler konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

KADROYA ALINMIYOR!

Sarı-lacivertli taraftarların gözbebeği Arda Güler, aile üyelerinden birisinin sağlık operasyonu geçirmesi nedeniyle kadrodan affını istedi. Yarın akşam kadroda olması beklenmiyor. Ayrıca Austria Wien maçında sakatlanan Joshua King de kadroda olmayacak. Jesus'un forvet hattındaki seçimi merak konusu.

EKSİKLER

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King'in de önemli karşılaşmada görev alması beklenmiyor. Adana Demirspor'da Mario Balotelli dışında eksik bulunmuyor.

FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11

Fenerbahçe; Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Lincoln, Emre, Ferdi, Valencia

Adana Demirspor; Ertaç, Rodrigues, Rakitskiy, Samet, Svensson, N'Diaye, Gökhan, Onyekuru, Belhanda, Akintola, Assombalonga