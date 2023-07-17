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Fenerbahçe’de altyapı koordinatörü resmen değişti

Fenerbahçe’de altyapı koordinatörü resmen değişti
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Fenerbahçe’de Futbol Akademisi’nde altyapı koordinatörlüğüne Sedat Karabük getirildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Futbol Akademisi’nde altyapı koordinatörlüğü görevinde bulunan Tahir Karapınar’ın Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Danışmanı olarak görevine devam edeceği açıklandı. Karapınar’dan boşalan göreve ise Sedat Karabük’ün getirildiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, Futbol Akademimizde Tahir Karapınar’dan boşalan altyapı koordinatörlüğü görevi için Sedat Karabük ile 3 yıllık anlaşma imzalamıştır.

Türk futbolunda çeşitli kulüplerde hem antrenör hem de altyapı futbol direktörlüğü görevlerinde bulunan Sedat Karabük, antrenörlük ve futbol direktörlüğü kariyeri boyunca birçok genç yeteneği Türk futboluna kazandırmayı başarmıştır.

Sedat Karabük’e kulübümüze hoş geldin diyor, Futbol Akademimizin çatısı altında başarılar diliyoruz.”

Etiketler Fenerbahçe sedat karabük Fenerbahçe’de Futbol Akademisi Fenerbahçe
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