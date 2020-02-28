Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi

Ligin son 4 haftasında 1 puan alan ve son hafta sahasında Galatasaray'a yenilen sarı-lacivertliler, zirvenin 8 puan gerisinde kaldı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 38 puanla 6. sırada girdi. Süper Lig'de ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor ise 25 puanla 11. sırada bulunuyor. Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

3 EKSİK

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Garry Rodrigues'in yanı sıra sarı kart cezalısı Mauricio Isla ve kırmızı kart cezalısı Deniz Türüç forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra Serdar Aziz, Ozan Tufan, Vedat Muric ve Altay Bayındır sarı kart görmeleri durumunda 25. haftadaki Yukatel Denizlispor maçında cezalı duruma düşecek.

ERSUN YANAL DA CEZALI

Fenerbahçe'nin, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında teknik heyetinde de eksikler olacak.

Sarı-lacivertlilerde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bir maçla cezalandırılan teknik direktör Ersun Yanal ve antrenör Volkan Kazak, Antalya deplasmanında kulübede yer alamayacak.

47 MAÇIN 31'İNİ FENERBAHÇE KAZANDI

İki takım arasında geride kalan 47 maçın 31'ini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin 85 golüne, Akdeniz temsilcisi 39 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Antalyaspor 1-0 kazandı.

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu. Rakibiyle Antalya'da yaptığı 23 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 7 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı. Antalya'da Fenerbahçe 29, ev sahibi ekip 20 gol attı. Geçen sezon Antalya'daki karşılaşma 0-0 tamamlandı.

(AA)

