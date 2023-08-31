Fenerbahçe'de Batshuayi denklemi! Anlaşma sağlanamadı

Fenerbahçe'de Dzeko'nun takıma katılmasıyla yıldız golcünün arkasında kalan Batshuayi'nin ayrılığında yeni pürüzler çıktı.

Dzeko'nun alınmasının ardından ikinci forvet rolüne düşen Batshuayi takımdan ayrılmak istiyordu. Kendine kulüp aramaya başlayan Belçikalı golcü için Fenerbahçe yönetimi Nottingham Forest ile anlaşmıştı.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki transfer görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kala kalmasından dolayı Batshuayi'nin transferine artık zor gözüyle bakılıyor.