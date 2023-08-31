  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe'de Batshuayi denklemi! Anlaşma sağlanamadı

Fenerbahçe'de Batshuayi denklemi! Anlaşma sağlanamadı

Fenerbahçe'de Batshuayi denklemi! Anlaşma sağlanamadı
Güncelleme:

Fenerbahçe'de Dzeko'nun takıma katılmasıyla yıldız golcünün arkasında kalan Batshuayi'nin ayrılığında yeni pürüzler çıktı.

Dzeko'nun alınmasının ardından ikinci forvet rolüne düşen Batshuayi takımdan ayrılmak istiyordu. Kendine kulüp aramaya başlayan Belçikalı golcü için Fenerbahçe yönetimi Nottingham Forest ile anlaşmıştı.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki transfer görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kala kalmasından dolayı Batshuayi'nin transferine artık zor gözüyle bakılıyor.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe transfer Batshuayi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Teoman'dan konserde büyük ayıp! Seyirciler ıslıkladı
Defne Samyeli'nin en büyük sırrını Çinliler çözmeye çalışacak
Ekşi Sözlük’te pedofili yazar rezaleti
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
Cumhurbaşkanlığı'nın 60 saniyede yaptığı harcama dudak uçuklattı
Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişte
Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarında yeni dönem! 1 Eylül'de yürürlüğe giriyor
Sinem Kobal'dan ilk aile boyu poz
Sadece 33 adet üretilecek.. Alfa Romeo'nun yeni yol canavarı ortaya çıktı...
İslam Memiş Dolar, borsa ve altın için tarih vererek uyardı