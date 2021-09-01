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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Fenerbahçe Kulübü kadroda düşünülmeyen Mauiricio Lemos'un takımdan gönderildiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Lemos'un ayrıldığını açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI:
"Lemos, K. Beerschot V.A. takımına kiralandı. Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika'nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz."

Etiketler fenerbahçe lemos
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