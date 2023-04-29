Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldızla yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'ye teknik direktör Jorge Jesus'un özel isteğiyle getirilen Willian Arao ile yollar ayrılıyor.

Sezon başında Flamengo'dan transfer edilen Willian Arao, ülkesine dönmeye hazırlanıyor. Taraftarın gözüne bir türlü giremeyen 31 yaşındaki Brezilyalı orta sahaya gelecek teklifler dinlenecek.

Sarı-lacivertli yönetim, sezon başında 3 milyon euro karşılığında transfer edilen Brezilyalı oyuncudan zarar etmek istemiyor ve en az 3 milyon euroluk kazanç elde etmek istiyor.

Bu sezon 38 müsabakada sarı-lacivertli formayı terleten Arao, bu maçlarda 1 gol atarken 4 de asist yaptı.

Yıldız ismin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.