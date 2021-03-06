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Fenerbahçe'de ''Caner Erkin'' belirsizliği devam ediyor

Fenerbahçe'de ''Caner Erkin'' belirsizliği devam ediyor

Fenerbahçe'de disiplinsiz hareketleri sebebiyle 2 maçtır kadroya alınmayan Caner Erkin belirsizliği sürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Pazartesi ittifak Holding Konyaspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe, galip gelmenin hesaplarını yapıyor

Sarı-lacivertli ekipte Göztepe maçında oyandan ayrılırken yaptığı hareketler sonrası takımdan ayrı çalışmasına karar verilen Caner Erkin'in durumunda ise gelişme yok. Trabzonspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında görev alamayan tecrübeli futbolcu, pazartesi günü oynanacak Konyaspor maçında da forma giyemeyecek.

Başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyet arasında Konyaspor maçından sonra yapılacak toplantının ardından ise Caner Erkin'in takıma yeniden dahil olması bekleniyor.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE PARA CEZALARI KESİLDİ
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, çalışmalarını Samandıra'da takımdan ayrı olarak sürdürüyor. Disiplinsiz hareketleri sebebiyle takımdan ayrı programda hazırlıklarına devam eden Caner Erkin'in yanı sıra birkaç futbolcu daha bardağı taşırdı. Sarı-lacivertli yönetimin belirlediği ve takım içinde olumsuz hava yaratan birkaç futbolcuya para cezası kesildi.

Etiketler Fenerbahçe caner erkin fenerbahçe takım
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