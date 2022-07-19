Fenerbahçe'de Edinson Cavani gerçeği: İmza aşamasına...

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Edinson Cavani sesleriyükseliyor.

Fenerbahçe'de camia; Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında oynanacak olan Dinamo Kiev maçına kilitlenirken, transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Son yıllarda yaşanan gol problemini çözmek için soru işaretlerini ortadan kaldıracak bir santrfor arayışına giren sarı - lacivertlilerin gündemine Edinson Cavani ismi gelmişti.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Edinson Cavani ile yaptığı görüşmenin detaylarını ortaya çıkarttı.

FENERBAHÇE İMZAYI ATTIRIYORDU AMA...

Marca'nın haberine göre; Fenerbahçe ile anlaşmaya varan ve sözleşme imzalamaya çok yaklaşan Uruguaylı golcü, Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery'nin araya girmesiyle son anda tercihini İspanyol ekibinden yana kullandı.

EN İYİ PERFORMANSI EMERY İLE

Daha önce İspanyol hoca ile Paris Saint Germain'de birlikte çalışan Cavani, o dönemde gösterdiği performans ile Fransız devinin tarihinin en golcü futbolcusu olmayı başarmıştı.

ALCACER SONRASI AÇIKLANACAK

Haberde, Villarreal'in Paco Alcacer ile yollarını ayırır ayırmaz Cavani'yi açıklayacağı ifade edildi.

34 yaşındaki Uruguaylı golcü Edinson Cavani, geçtiğimiz sezon Manchester United ile çıktığı 20 maçta 2 gol 2 asistlik performans sergilemişti.