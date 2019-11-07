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  4. 07 Kasım 2019 20:27

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçında yok

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe'de kasığındaki sakatlığı nükseden Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçında yok
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 3 grup halinde pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Max Kruse özel program dahilinde, Adil Rami ise ilk bölümde takımla çalıştı. Sağ kasığındaki sakatlığı nükseden Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

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Fenerbahçe , Radikalden istifa etti , emre belözoğlu
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