Fenerbahçe'de Ersun Yanal için imza töreni düzenleniyor

Fenerbahçe, Ersun Yanal için Ülker Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Başkan Ali Koç ve Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

İlk olarak sözü alan Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Soner Ergen isimli taraftarımız maçtan önce tribünden düşerek hastaneye kaldırıldı. Son aldığımız bilgilere göre iki ameliyat geçirdi. Hem beyin hem de omurilik ameliyatı... Ameliyatların iyi geçtiğini öğrendik. İnşallah Soner kardeşimiz sıkıntılı durumu atlatacak.

TOP ÇİZGİYİ GEÇMEYİNCE HER ŞEYİN ÖNÜNE GEÇİYOR

Çok arzu ederdim ki BB Erzurumspor maçını kazanıp bugün daha coşkulu bir ortamda Ersun Yanal ile imza töreni düzenlemek. Zaten sesi kısık, belki bir iki soru alacak. Bugün çok yormayacağız onu. Buradaki herkese 16 hafta için en kötü senaryoyu yazın desek, kimse bu kadarını tahmin edemezdi herhalde. Bu durumu formsuzluk, ruhsuzluk, transferlerdeki yanlışlarla, futbol mantığıyla açıklamak mümkün değil. Bu, hayatın olağan akışına aykırı. Top çizgiyi geçmeyince ağzınızla kuş tutsanız her şeyin önüne geçiyor.

SEZON BAŞINDA SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIK

Enerjimizin, motivasyonumuzun da önüne geçiyor. Günlük krizler için vaktimizi oraya harcamak zorunda kalıyoruz. Futbol dışında ağzınızla kuş tutsanız, basketbolda her yıl şampiyon olsanız da futbolda sonuç gelmeyince her şey göz ardı edilebiliyor. Sezon başında sistem değişikliği yaptık. Bazı oyuncularımız gitti, bazı yeni transferler yaptık. Kısıtlı imkanlar ve FFP çerçevesinde bazı yatırımlar yaptık. Yeni bir hocamızı getirdik. Maçlar başladı. Hem ŞL eleme hem de ligde istediğimiz sonuçları alamadık.

COCU TAZMİNATINDAN CİDDİ BİR İNDİRİM YAPTI

hafta itibarıyla hoca değişikliğine gittik. Sayın Cocu'ya da hizmetleri için teşekkür ediyorum. Cocu'ya da hizmetleri için teşekkür ederim. Yolları ayırdığımızda durumu için teşekkür ederim. Geçmiş yıllarda ayrılıklar farklı atmosferde olurdu. Ayrılık rakamları izah edilen gibi değil. Cocu'nun burada olması nedeni ailesi ile Türkiye'de kalmak istemesiydi. Hiçbir zaman 3 yıllık bir tazminat söz konusu değildi. Tazminatı 1 yıllıktı. O rakamdan da ciddi bir indirim yaptı ve medeni bir şekilde Cocu ile yollarımızı ayırdık. Burada aşı tutmadı. Cocu'dan sonra en doğru kararın Erwin Koeman olacağını düşündük onunla devam ettik. Buradan kendisine de teşekkür etmek isterim. Takımın liderliğini aldıktan sonra müthiş bir karakter örneği gösterdi, hiçbir konuda şikayet etmedi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Cocu'dan sonra en doğru kararın Erwin Koeman olacağını düşündük onunla devam ettik. Buradan kendisine de teşekkür etmek isterim. Takımın liderliğini aldıktan sonra müthiş bir karakter örneği gösterdi, hiçbir konuda şikayet etmedi. Şampiyonluk vaat etmedik. Ama içinde bulunduğumuz durumu da tahmin etmedik. İstediğimiz noktaya gelmenin çok büyük liderlik gerektirdiğini biliyorduk. Hiçbir zaman bu kadar sancılı olacağını tahmin etmiyorduk. Taraftarımız çok takdire şayan bir tutum sergiliyor. Ümitlerini kaybetmiyorlar. Her yerde bize destek veriyorlar. Hava şartları ne olursa olsun stadı dolduruyorlar. Var güçleriyle takımı ve yönetimi destekliyorlar.

FENERBAHÇE'DE GÜNEŞ AÇMASI İÇİN ERSUN YANAL BURADA

Dün akşam burada, bir pazartesi akşamında, soğuk havada derbi maçı atmosferi vardı. Söylemesi kolay, gerçekleştirmesi zor bir duruş. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Mahcubuz, üzgünüz ama hayat devam ediyor. Bu durumdan hep beraber çıkacağız. Fenerbahçe'nin şu anki durumu, aynı dışarıdaki hava gibi. Hava yağmurlu, ıslak, kaygan zemin, kara bulutlar, puslu hava, görüş mesafesi sınırlı... Ama yarın da güneş açacak. Güneş açması için Ersun Yanal da burada.

"ERSUN HOCA 'YARIM KALAN BİR İŞİM VAR, HAYALİM 4. YILDIZ' DEDİ"

Ersun hoca opsiyonu bize bıraktı. Ne pazarlık edildi, ne menajer bulundu. Kendisi avukat da kullanmadı. Sözleşmeyi önüne koyduk, Ersun hocamız sözleşmeye bakmadı bile. "Yarım kalan bir işim var, hayalim 4. yıldız" dedi.

TRANSFER MÜJDESİ

Transfere gerekirse gözümüzü karartacağız. Devre arasında, önümüzdeki sezon almak istediğimiz bazı oyuncuları transfer edeceğiz. Hocamıza dedik ki, ikinci yarıda 17 maç var, bu maçlarda ilk 3'te olalım. Ama burada yaşadıklarımıza bakınca, hiçbir konuda net konuşmamakta fayda var. Biz zaten öyle bir yönetim değiliz."

ERSUN YANAL: 4. YILDIZI TAKACAĞIZ

"Biz Fenerbahçe'de umutları gerçekleştirmek için beraberiz. Fenerbahçe'nin büyüklüğü kendi koyduğu sportif hedefler değildir. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olmasıdır. Fenerbahçe, Türk sporunun lokomotifidir. Bugün bulunduğu yer sadece futbolla sınırlanmamalıdır. Sporun tüm alanında yapılacak vizyoner çalışmaların önemli bir yatırımı başlattı. 4. yıldızı takacağız. Şampiyonluğu göğüsleyeceğiz. Takım olarak hep beraber el ele taraftarımızın desteğiyle bu şampiyonluğu göğüsleyeceğiz. Bunun başka alternatif yok. Fenerbahçe camiası içinde olmaktan dolayı mutluyum.

KADRO DIŞI KALAN OYUNCULARA MESAJ

İlk yarıda bir maçımız kaldı. İkinci yarıda ligin yeni başlayacağını düşünürsek, zirvede olan bir takım olacağız. 34 hafta sonunda nerede olacağımızı bilemem. Kadro dışı oyuncularla ilgili pazartesi konuşacağız. Fenerbahçe'nin bir kültürü var. Taraftarın, sevenlerin bir kültürü var. Onun dışında hiçbir şey yapmaya çalışmayacağız. Fenerbahçe'nin oynaması gerektiği gibi oynayıp sonuca ulaşacağız. İstatistikleri yine biz belirleyeceğiz. Ben Fenerbahçe'yi tek başıma şampiyon yapmadım. Orada çok değerli yönetim ve oyuncular vardı. Evet, dördüncü yıldızı takacağız. Dördüncü yıldız için var gücümüzle, hepinizin desteğiyle, el ele çalışacağız. Bu şampiyonluğu göğüsleyeceğiz. Bunun başka bir alternatifi yok. İkinci yarıdaki puan cetvelinin lideri olacağız.Oynamak istediğimiz futbol için bir zamana ihtiyacımız var. İkinci yarı farklı bir Fenerbahçe izleyeceksiniz.

'2010-2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR' SORUSUNA CEVAP

Ersun Yanal, "2010-11 sezonu şampiyonu Trabzonspor" sözlerinin sorulması üzerine "Değerli arkadaşlar 2013-14 sezonunda "Şampiyon olduk" dediğim bir takım vardı, o da Fenerbahçe. Bir daha bu konuyu açmayın lütfen" cevabını verdi.

ALİ KOÇ: BÜTÇEMİZ 11.9 MİLYON EURO, BELKİ DE AVRUPA'YA GİTMEKTENSE ŞAMPİYON KADRO KURABİLİRİZ

Finansal Fair-Play çerçevesinde harcayabileceğimiz 11.9 milyon Euro bütçemiz var. Bazı pozisyonlar ve isimleri belirlemiştik. Satın alma ve kiralama şeklinde. Bize en çok uyacak model 18 ay kiralayıp, sonra almak. Biz ağzımızla kuş tutsak, FFP kurallarına, yani 3 yıllık eksi 30 milyon Euro olma kuralına riayet edemeyeceğiz. Bunu UEFA nasıl yorumlayacak, 31 Ocak'ta görüşmemiz var. Benim anladığım kadarıyla FFP, Türk kulüpleri özelinde arzu ettiği başarıyı sağlayamamıştır. Hiçbir kuruş harcama yapmasak da, bugün, FFP'yi yerine getiremiyoruz. 31 Ocak'ta UEFA ile görüşeceğiz. Finansal Fair-Play, Türk kulüpleri özelinde arzu ettiği başarıyı sağlayamadı. Onlar da haklı olarak FFP'nin istedikleri sonuçları vermemesinden dolayı endişeli. Gözümüzü karartmak demek, belki de önümüzdeki yıl Avrupa kupalarına gitmektense doğru hamleleri yapıp şampiyon olabilecek kadro kurabiliriz.

COMOLLI KONUSU

Damien Comolli'den memnun olduğumuz yanlar var, memnun olmadığımız yanlar var. Sizin yazdığınız gibi değil. Sportif direktör transfer çalışmalarını yapar, futbolcuların ne yapacağına karışmaz. Memnun olmadığım kısım şu: Takım olamadık. Ruhu yakalayamadık, aşılayamadık. Comolli ile devam ediyoruz.

TRANSFER ETTİĞİMİZ ELİT OYUNCULARDAN İSTEDİĞİMİZİ ALAMADIK

Transfer ettiğimiz elit oyunculardan istediğimiz performansı alamadık. Ayew ile keşke sözleşme uzatabilsek, ondan memnunuz. Slimani'nin yaşayacaklarını kimse tahmin edemez. Benzia'yı 2. opsiyon olarak aldık, nasıl olumlu yansıtıldığını biliyoruz. Tanıncak durumda değil. Diego Reyes de yüksek bedellere satabiliriz düşüncesiyle almıştık. Josef ve Giuliano'nun boşluğunu dolduramadık. Ama o bedellere satmak zorundaydık. Elimizde iki dakika oynayıp çok yüklü para alan oyuncular da var.

ALİ KOÇ'TAN ERSUN YANAL İÇİN DAHA ÖNCE SÖYLEDİKLERİ ÜZERİNE: "BEN HATADAN DÖNEBİLEN BİRİYİM, HOCAMIZLA GÖRÜŞMEMİZDE KAFAMDAKİ TÜM SORU İŞARETLERİNİ KALDIRDI"

Evet, ben Ersun Yanal hakkında görüşlerimi belirttim. O zaman hocamız Cocu'ydu, yolları ayırma kararı söz konusu değildi. Sabır gerektiğini düşünüyordum. 10. hafta itibarıyla hep beraber karar verdik. Ben asla 'asla' demeyen biriyim. Hatadan dönebilen biriyim. Hocamız için, 'Bugün olmayacak, yarın da olmayacak' demişim. Hatta hocamız için, 'PR kampanyası yapılıyor' demişim. Hatta, 'Ersun hoca ile uzun vadeli plan yapabileceğimizi düşünmüyor' demişim. Şampiyonluk sezonu için de hakkını verdik. Hocamızla yaptığımız ilk konuşmada kafamdaki tüm soru işaretlerini net bir şekilde, zaman zaman da kızarak kaldırdı. Beni tatmin etti. Hata yaptıysak hata yaptık ama şimdi bu kararı aldık."

