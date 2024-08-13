Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun transfer kararı aldığı öne sürüldü. Ferdi'nin anlaşma sağlanması durumunda, tercihini Manchester United'dan yana kullanacağı iddia edildi.

Fenerbahçe ve A Milli Takım formalarıyla gösterdiği performansın ardından Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu’nun kararını verdiği iddia edildi.

Premier Lig ekipleri Brighton ve Manchester United’ın teklif yaptığı milli yıldızın, en yüksek teklif Brighton’dan gelmiş olsa bile, tercihini Kırmızı Şeytanlar’dan yana yapacağı iddia edildi.

Fenerbahçe ve Manchester United’ın anlaşma sağlaması halinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Öte yandan en yüksek teklif ise Brighton’dan geldi. İngiliz ekibi Ferdi için 35 milyon Euro önerdi.