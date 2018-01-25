Fenerbahçe'de hedef o 3 isim...

Ara transfer döneminde son günler yaklaşırken, Fenerbahçe'de hareketlilik iyice arttı. Sarı-lacivertli kulüpte yapılacak takviye ise Janssen'e bağlı... Buna göre bir süredir sakatlığı bulunan Hollandalı'dan verim alamayan teknik direktör Aykut Kocaman, sağlık ekibiyle görüşüp 23 yaşındaki forvetin durumunu sordu. Fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden Janssen'in kritik durumunu öğrenen tecrübeli hocanın sonrasında yönetime rapor sunup gerekirse golcü oyuncunun yerine bir taviye yapılmasını istediği kaydedildi. Yönetime bir de liste veren Kocaman'ın şu isimleri önerdiği bildirildi: Yeni Lewandowski olarak lanse edilen Dawid Kownacki, Doumbia ve Di Santo.

GENÇ YETENEK KOWNACKİ

Yönetimin de kalan kısa sürede işi bitirmek için piya araştırmalarına başladığı gelen haberler arasında. Kocaman'ın listesindeki en pahalı isim 5 milyon euro'luk değeriyle Fildişili Doumbia olurken, Arjantinli Di Santo için de 2.5 milyon euro gibi bir rakam ön görülüyor. Polonyalı genç yetenek Kownacki'nin piyasa değeri de 4 milyon euro civarında.

DOUMBİA KİRALANABİLİR

Beşiktaş'ın da ilgilendiği Sporting'li Seydou Doumbia için 'kiralanabilir' notu yazdığı bildirilen Kocaman'ın Schalke'li Franco Di Santo konusunda ise 'uygun şartlarda transferi mümkün olabilir' tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi. Sampdoria'nın 20 yaşındaki forveti Dawid Kownacki'nin ise listedeki son alternatif olduğu belirtildi.

KOWNACKİ 'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Maç:13 Gol: 6 Asist:1

DOUMBİA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Maç:17 Gol: 7 Asist:1

Dİ SANTO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Maç:19 Gol: 3