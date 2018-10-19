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  4. 19 Ekim 2018 11:38

Fenerbahçe'de iki isim daha kado dışı !

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcuların yankıları sürerken 2 genç futbolcu Uygar Mert Zeybek ve Serhat Kot da kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe'de iki isim daha kado dışı !
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Fenerbahçe yönetimi son günlerde yaşanan zorlu süreçte alınan radikal kararlara bir yenisini daha ekledi. 3 yardımcı hocayı gönderen ve A takımda 3 futbolcuyu kadro dışı bırakan Fenerbahçe’de bir flaş gelişme de genç futbolcular konusunda yaşandı.

Sarı lacivertli takımın alt yapısından yetişen ve bu sezon U21 takımında görev yapan 23 yaşındaki Uygar Mert Zeybek ve takım arkadaşı 19 yaşındaki Serhat Kot kadro dışı bırakıldı. Daha önceki sezonlarda A takımla da maça çıkan Uygar Mert Zeybek’in disiplinsizlik, Almanya’dan genç yetenek olarak getirtilen Serhat Kot’un ise performans yetersizliği nedeniyle kadro dışı kaldıkları öğrenildi.

Alınan kararın ardından Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan futbolcu sayısı 6’ya yükseldi. Sarı lacivertlilerde daha önce beklentileri yine karşılamayan Ozan Tufan da kadro dışı bırakılmıştı.

İŞTE FENERBAHÇE’DE KADRO DIŞI OLAN OYUNCULAR:

Volkan Demirel

Aatif Chahechouhe

Nabil Dirar

Ozan Tufan

Uygar Mert Zeybek

Serhat Kot

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