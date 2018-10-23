Fenerbahçe'de ikinci operasyon yönetime !

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 3 yardımcı antrenör ile yolları ayıran, Aatif, Volkan Demirel ve Dirar'ı kadro dışı bırakan Başkan Ali Koç büyük bir operasyona daha imza atıyor.

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Koç, yönetim içindeki çıkan anlaşmazlıkları kökünden çözmek için harekete geçti. Bu sorunu çözmek için Başkan Ali Koç performansından memnun olmayan bazı yöneticilerin görevlerini değiştirme kararı aldı. Yöneticilerin Koç'un bu kararı sonrası nasıl bir tepki göstereceği ise merak konusu olmaya başladı.

ÖZSOY İLE KARAÇAM TARTIŞMASI

Sarı-Lacivertli Kulübün 2. Başkanı Semih Özsoy ile Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam arasında ciddi bir fikir ayrılığı yaşanıyor. İki yöneticinin mali konularla ilgili tartışmalar yaşadığı ve henüz bir orta yolun bulunmadığı öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kurumsal yapıdan sorumlu olan Karaçam'ın görevini değiştirme ihtimali oldukça yüksek. Koç'un yönetim içinde en güvendiği isim olan Semih Özsoy'un ise görevine devam etmesi bekleniyor. Ali Koç, en kısa sürede yönetim içindeki bu operasyonu bitirmeyi planlıyor.

SAMANDIRA'DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Samandıra'da da bazı değişikliklere gidildi. Kadroda yer alan yabancı oyuncular için Türkçe, Türk oyuncular içinse İngilizce kursları zorunlu hale geldi. Yönetim bu derslerin zorunlu olması sonucu takım içindeki iletişimin artacağına inanıyor. Bilindiği gibi Sivasspor maçı öncesi Sarı-Lacivertli futbolcular sabah kahvaltısında bir araya gelerek birliktelik mesajı vermişlerdi.