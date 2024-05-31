Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi resmen sona erdi
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Sezonu Galatasaray'ın ardından 2. sırada bitiren Fenerbahçe seçim sürecine girerken İsmail Kartal'la yolların ayrıldığı resmen açıklandı.
Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrilmişken gelecek sezon takımın başında olacak teknik direktör de merak ediliyordu. Sarı-lacivertli ekipte Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı. İsmail Kartal'ın ayrılığı resmen açıklandı.
HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ İSMAİL KARTAL— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 31, 2024
Renklerine, tarihine ait olduğun;
formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçe’n ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele,
hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme… pic.twitter.com/9UovR9NY5P
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