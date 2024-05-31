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Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi resmen sona erdi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi resmen sona erdi
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Sezonu Galatasaray'ın ardından 2. sırada bitiren Fenerbahçe seçim sürecine girerken İsmail Kartal'la yolların ayrıldığı resmen açıklandı.

Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrilmişken gelecek sezon takımın başında olacak teknik direktör de merak ediliyordu. Sarı-lacivertli ekipte Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı. İsmail Kartal'ın ayrılığı resmen açıklandı.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe ismail kartal ayrılık
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