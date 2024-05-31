Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi resmen sona erdi

Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrilmişken gelecek sezon takımın başında olacak teknik direktör de merak ediliyordu. Sarı-lacivertli ekipte Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı. İsmail Kartal'ın ayrılığı resmen açıklandı.

HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ İSMAİL KARTAL



Renklerine, tarihine ait olduğun;



formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçe’n ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele,



hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme… pic.twitter.com/9UovR9NY5P