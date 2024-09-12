Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için istenen bonservis ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat transferiyle birlikte forma şansı azaldığı değerlendirilen İsmail Yüksek'e gele teklifler ortaya çıktı.

Transferin hareketli takımları arasında yer alan Fenerbahçe'de uzun zamandan bu yana satılıp satılmayacağı tartışılan Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon euro gibi yüksek bir bedelle İngiltere'ye transfer olmasının ardından gözlerin çevrildiği İsmail Yüksek konusunda da transfer söylentileri çıkmaya başladı.

KİRALIK TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; geçtiğimiz aylarda Atletico Madrid'in 3 milyon Euro'luk kiralama teklifi sarı lacivertli yönetim tarafından reddedildi.

ALİ KOÇ KAFASINDA BİR RAKAM BELİRLEDİ

Yönetimin İsmail Yüksek'ten minimum 20 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli beklediği öğrenildi.

25 yaşındaki ön liberoyla Fransa'dan Lyon ve Marsilya'nın yanı sıra Alman kulüpleri de ilgileniyor.

MAAŞI İYİLEŞTİRİLECEK

Bu arada Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İsmail'in maaşı için de iyileştirme kararı alındı.

Sözcü