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Fenerbahçe'de Jorge Jesus gelişmesi: İşte kazanacağı yıllık ücret...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus gelişmesi: İşte kazanacağı yıllık ücret...

Önümüzdeki sezonun teknik direktörünün kimin olacağı konusunda karar veremeyen Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde gündem teknik direktör sorununu çözüme kavuşturmak.

JESUS İNDİRİME GİTTİ

Fotomaç'ın haberine göre; yeni teknik direktörünü belirlemek isteyen Kanarya, Jorge Jesus'u bir an önce açıklamak istiyor. Tüm bu gelişmeler devam ederken, Jesus ekibiyle birlikte istediği ücrette indirime gitti.

10 MİLYON'DAN 7'YE DÜŞTÜ

Ekibiyle birlikte senelik 10 milyon Euro isteyen Portekizli hocanın, indirime gideceği ve 7 milyon Euro'yu kabul edeceği öğrenildi. Anlaşmanın birkaç gün içinde açıklanacağı bildirildi. Bu anlaşmanın yapılması halinde Türkiye'de en çok para kazanan teknik adam olarak tarihe geçecek.

LIZBON'A GİTTİ

NTV Spor'da yer alan habere göre ise; Başkan Ali Koç, Portekizli Jorge Jesus ile daha detaylı bir görüşme yapmak için bir kez daha Lizbon’a gitti.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe jorge jesus transfer
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