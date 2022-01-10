Fenerbahçe'de kabus bitmiyor: Kadıköy'de ''Yönetim istifa'' sesleri

Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe bir yenilgi daha aldı.

Fenerbahçe ligin ikinci yarısına Adana Demirspor maçıyla başladı. Sarı-Lacivertliler bu maçı kazanıp Trabzonsporla puan farkını eritmek istiyordu. Adana Demirspor'da Kadıköy'den puan ya da puanlar alıp çıkışa geçip taraftarlarını mutlu etmek hedefindeydi. Karşılıklı ataklarla başlayan maç seyir zevki yüksek bir mücadeleye sahne oldu. Ligin ilk yarısında oynanan mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Golü de Mesut Özil kaydetmişti. Kadıköy'de oynanan karşılaşma 2-1'lik Adana Demirspor'un galibiyetiyle bitti.

VALENCIA GOLÜ BULDU

dakikada İrfan Can'ın ortasında ceza sahası içinde Svensson'un Valencia'ya müdahalesi sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Valencia, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.



GÖKHAN İNLER MÜTHİŞ ATTI

34.dakikada gelişen Adana Demirspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan İnler sol ayağıyla mükemmel bir şut çıkardı ve kaleci Berke'yi mağlup etti: 1-1.

BELHANDA TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

dakikada Kaan Kanak'ın Fenerbahçe ceza sahasına yaptığı ortada arka direğe hareketlenen Belhanda'nın vuruşu filelerle buluştu ve Adana Demirspor 2-1 öne geçti.

5 EKSİK

Fenerbahçe'de 5 eksik bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Mergim Berisha'nın yanı sıra darbeye bağlı ağrı şikayeti nedeniyle Miguel Crespo ve Nazım Sangare Adana Demirspor karşısında forma giyemedi.

BALOTELLI YOK

Adana Demirspor'da ise ülkesi İtalya'da yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan yıldız golcü Mario Balotelli ile sakat olan Khadim Rassoul ve Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Simon Deli takımdaki yerini alamadı.

SARI KART SINIRINDA

Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci sarı kart sınırında bulunan isimler. Adana Demirspor maçında kart görmeleri durumunda Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

İLK YARIDA FENERBAHÇE KAZANDI

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Adana'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 46. dakikada İrfan an Kahveci'nin asistinde Mesut Özil'in attığı golle 1-0 kazanmıştı.