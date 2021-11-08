Fenerbahçe'de kaleci krizi: As kaleci kalmadı!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan sonra Berke Özer de, bel ağrısı nedeniyle Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kayserispor maçı 2-2'lik beraberlike sonuçlanırken, sarı lacivertlilere maç sonrası Berke Özer'den kötü haber geldi.

Fenerbahçe'nin genç eldiveni sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

'AS' KALECİ KALMADI

Sarı lacivertlilerde Altay Bayındır, yaşadığı sakatlık sonrası bıçak altına yatmış ve ilk yarıyı kapatmıştı. Berke Özer'in de sakatlığı sonrası sarı lacivertlilerde 'as takım kalecisi' kalmadı.

2 OPSİYON VAR

Öte yandan Fenerbahçe'de olası kaleci pozisyonu için 2 isi bulunuyor. 2003 doğumlu 18 yaşındaki Ertuğrul Çetin ve yine 2003 doğumlu Bartu Kulbilge.

BARTU KULBİLGE KİMDİR?

Bartu Kulbilge Fenerbahçe'nin 100. yıl şampiyonluğunda sarı lacivertlilerin kalesini koruyan Serdar Kulbilge'nin oğlu.