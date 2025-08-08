Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'nin sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Fenerbahçe, 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli ekibin yaptığı paylaşımda, "Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Lincoln Henrique ile sözleşme fesih konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Lincoln, çıktığı 11 maçta 1 asist kaydetti.
Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe formasıyla ise çıktığı 36 maçta 3 gol, 9 asist yaptı.
DHA
