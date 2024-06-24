Fenerbahçe'de Luan Perez ile yollar ayrılıyor

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, beklentileri karşılayamayan Luan Peres ile yollarını ayırma kararı aldı.

Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Marsilya'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres için Sarı-Lacivertli yönetim kararını verdi.

İlk sezonunda Rennes maçında sakatlanıp aylarca formasından uzak kalan Luan Peres, geride kalan sezonun ilk haftalarında dizinden sakatlık geçirip ameliyat olmuştu.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Sarı-lacivertliler, sezon öncesi rutin sağlık taramalarından geçirilen 29 yaşındaki oyuncuyu kadroda düşünmüyor.



Luan Peres'in 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Brezilyalı futbolcuya ülkesinden ilgi var. Ancak teklif gelmemesi halinde Luan Peres'in sözleşmesinin feshedilmesi için menajeri İstanbul'a davet edilecek.