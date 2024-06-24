Fenerbahçe'de Luan Perez ile yollar ayrılıyor
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Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, beklentileri karşılayamayan Luan Peres ile yollarını ayırma kararı aldı.
Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Marsilya'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres için Sarı-Lacivertli yönetim kararını verdi.
İlk sezonunda Rennes maçında sakatlanıp aylarca formasından uzak kalan Luan Peres, geride kalan sezonun ilk haftalarında dizinden sakatlık geçirip ameliyat olmuştu.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK
Sarı-lacivertliler, sezon öncesi rutin sağlık taramalarından geçirilen 29 yaşındaki oyuncuyu kadroda düşünmüyor.
Luan Peres'in 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Brezilyalı futbolcuya ülkesinden ilgi var. Ancak teklif gelmemesi halinde Luan Peres'in sözleşmesinin feshedilmesi için menajeri İstanbul'a davet edilecek.
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